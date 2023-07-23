Блінкен: Росія вже провалила головну мету вторгнення, війна триватиме ще кілька місяців

Метою вторгнення Росії було знищення України як держави, але вже давно зрозуміло, що з цим завданням війни Кремль повністю провалився. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

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Блінкен заявив CNN, що Росія "вже програла війну" проти України з погляду того, чого саме Кремль добивався.

"Метою було стерти Україну з мапи, позбавити її незалежності, її суверенітету, включити її до складу Росії. Давно вже зрозуміло, що це не вдалося", – сказав держсекретар США.

Водночас, сказав Блінкен, для України повернення територій, захоплених Москвою, буде "дуже важкою боротьбою". На його думку, війна триватиме ще кілька місяців.

"На відміну від росіян, українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу", – сказав Блінкен.

Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси проти окупантів. У мережі 20-21 липня з'явилося кілька роликів, як загарбників та їхні позиції "засівають" такими боєприпасами.

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