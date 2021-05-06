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Реформы | Блинкен: Украинцы хотят видеть не только принятие законов, а и их выполнение

06.05.2021, 13:33
Блинкен: Украинцы хотят видеть не только принятие законов, а и их выполнение - Фото
Скриншот из видеозаписи

Принятия фундаментальных и давно назревших законов для развития Украины мало: нужно, чтобы они выполнялись. Об этом на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

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Он положительно оценил то, как Рада голосует реформистские законопроекты.

"Все это очень важно. Но не менее важно выполнение. То, что мы видим и слышим: украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", – подчеркнул госсекретарь США.

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Блинкен заверил, что с Зеленским он "очень подробно" обсудил реформы, в особенности судебную, СБУ, корпоративное управление в Нафтогазе и различных институциях, и другое: "Говорили в том числе о том, как выбираются судьи".

По его словам, перед Украиной по-прежнему два основных вызова – внешняя агрессия и угроза изнутри: коррупция, олигархи "и другие личности, который ставят свои интересы выше интересов украинского народа".

"Эти вызовы взаимосвязаны: Россия также использует коррупцию и личностей, которые помогают ей продвигать здесь свои интересы – против интересов украинского народа", – сказал Блинкен.

  • В первые часы 6 мая 2021 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом. Это первое посещение Украины топ-чиновником новой администрации США.
  • МИД заявил, что Украина рассчитывает на усиление политической поддержки и оборонной помощи от США по результатам визита.
  • Утром Блинкен провел рабочий завтрак с главами фракций и спикером Рады: что обсуждали.
Евгений Пилипенко
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верховная рада коррупция Владимир Зеленский поддержка реформа союзники Энтони Блинкен
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