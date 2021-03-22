Зеленский сказал, сколько времени ему нужно на проведение судебной реформы

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение трех лет полностью завершит судебную реформу в Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский напомнил, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Оно, по словам президента, будет выполнять функции надзора за экономическими преступлениями в правоохранительной системе, способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

"Судебная реформа – среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", – заявил Зеленский.

23 февраля 2021 года в Одессе суд приговорил общественного активиста Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией. Протестующие требуют проведения судебной реформы в Украине. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой".

20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста. Они расписали фасад здания ОП различными надписями и разбили стекла на входе. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу. Там оценили нанесенный ущерб в 2 млн грн.

Вадим Ребрина

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