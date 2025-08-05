Близкий к Трампу пастор считает, что Путину "воздаст Бог", как и прошлым диктаторам

Марк Бернс (в синем костюме по центру) во время визита в Киевскую область в марте 2025 года (Фото: Facebook / Chief rabbi of Ukraine)

Американский пастор Марк Бернс считает, что "Бог обязательно воздаст" российскому диктатору Владимиру Путину, как это было с тиранами прошлого. Об этом американский евангельский служитель, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью LIGA.net.

"Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером и Пол Потом (диктатор Камбоджи, лидер движения "красных кхмеров", за почти четыре года правления которых погибло от 1,5 до 3 млн человек при населении страны в 6,5 млн человек. – Ред.). В конце концов, их сердца перестанут биться, и они встретят своего Творца. Бог всегда властвует, и они умрут, а он – будет жить вечно", – заявил Бернс.

Он считает, что, с духовной точки зрения, основной причиной этой войны является грех жадности и гордыни: "Россия, под управлением Владимира Путина, руководствуется именно этими грехами, стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее "из ворот ада".

Бернс отметил, что "жадность и гордыня развращают сердце", и напомнил, что в истории было много примеров, когда диктаторы, например, Гитлер, Иосиф Сталин и Бенито Муссолини "использовали терроризм для контроля над своим народом, и все эти действия основывались на жадности и желании власти".

"Иисус Христос, наоборот, учил лидеров служить своему народу, а не господствовать над ним. Он омывал ноги апостолам, показывая, что настоящее лидерство – это служение", – отметил пастор.

В то же время, добавил он, эта война является "свидетельством духовной силы и веры".

"Несмотря на все трудности, Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом. Украина, даже во время бомбардировок, взывает к живому Богу. Верующие, которые страдают от войны, продолжают молиться и верить, что отдают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые тяжелые времена вера может быть непоколебимой", – считает Бернс.