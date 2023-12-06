Блокада польских дальнобойщиков задерживает важную волонтерскую помощь – Reuters

Reuters: Волонтерская помощь от неправительственных организаций застревает на границе на недели из-за протестов польских дальнобойщиков

Вантажівки на кордоні Польщі з Україною (Фото - EPA)

Волонтерская помощь для Украины, которую организовывают благотворительные и неправительственные организации, застревает на несколько недель на границе из-за протестов польских дальнобойщиков. Об этом сообщает Reuters со слов трех источников, работающих в этой области.

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Источники сказали агентству, что из-за блокады границы протестующими Украина не может получить критически важные для ВСУ партии дронов и электроники и автомобили.

Протесты в Польше начались 6 ноября, 1 декабря аналогичную акцию начали водители грузовиков в Словакии. Дальнобойщики считают, что открытый доступ в ЕС для украинских водителей сбивает цены на перевозки.

Протестующие заявляют, что пропускают в Украину официальную гуманитарную и военную помощь, однако грузы и машины, которые куплены неправительственными организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, сквозь блокаду пройти не могут.

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сказал агентству, что на границе на несколько недель застряли грузы фонда с системами ночного видения и пикапы, а также сотни дронов. Он сообщил, что фонд пытается договориться с властями Польши, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск их грузов.

Агентство отмечает, что несмотря на потоки правительственной помощи от союзников, работа волонтерских организаций по-прежнему обеспечивает значительную часть ресурсов, которые необходимы Вооруженным силам Украины для отражения российской агрессии.

5 декабря послы трех стран Балтии в Варшаве выразили правительству Польши демарш в связи с блокадой границы Польши и Украины, создающей угрозу для сопротивления Украины вторжению России.

Из-за забастовки польских перевозчиков в очереди скончались два украинских дальнобойщика.

1 декабря стало известно, что украинские водители, которые уже две недели стоят вблизи пункта пропуска Корчева, готовы объявить голодовку.

Также 1 декабря заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач и госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафаль Вебер провели в Варшаве встречу для согласования мер по разблокированию границы.

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