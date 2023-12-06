Блокада польських далекобійників затримує важливу волонтерську допомогу – Reuters

Reuters: Волонтерська допомога від неурядових організацій застрягає на кордоні на тижні через протести польських далекобійників

Грузовики на границе Польши с Украиной (Фото - EPA)

Волонтерська допомога для України, яку організовують благодійні та неурядові організації, застрягає на кілька тижнів на кордоні через протести польських далекобійників. Про це повідомляє Reuters зі слів трьох джерел, що працюють у цій галузі.

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Джерела сказали агентству, що через блокаду кордону протестувальниками Україна не може отримати критично важливі для ЗСУ партії дронів і електроніки та автомобілі.

Протести в Польщі розпочалися 6 листопада, 1 грудня аналогічну акцію розпочали водії вантажівок у Словаччині. Далекобійники вважають, що відкритий доступ до ЄС для українських водіїв збиває ціни на перевезення.

Протестувальники заявляють, що пропускають в Україну офіційну гуманітарну та військову допомогу, проте вантажі та машини, які куплені неурядовими організаціями та перевозяться на комерційних вантажівках, крізь блокаду пройти не можуть.

Глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав агентству, що на кордоні на кілька тижнів застрягли вантажі фонду із системами нічного бачення та пікапи, а також сотні дронів. Він повідомив, що фонд намагається домовитися з владою Польщі, щоб забезпечити безперешкодний пропуск їхніх вантажів.

Агентство зазначає, що попри потоки урядової допомоги від союзників, робота волонтерських організацій, як і раніше, забезпечує значну частину ресурсів, які необхідні Збройним силам України для відбиття російської агресії.

5 грудня посли трьох країн Балтії у Варшаві висловили уряду Польщі демарш у зв'язку з блокадою кордону Польщі та України, яка загрожує опору України вторгненню Росії.

Через страйк польських перевізників у черзі померли два українські далекобійники.

1 грудня стало відомо, що українські водії, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчева, готові оголосити голодування.

Також 1 грудня заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач та держсекретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафаль Вебер провели у Варшаві зустріч для узгодження заходів щодо розблокування кордону.

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