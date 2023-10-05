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Bloomberg: Турция скоро проведет переговоры об окончании войны. Неясно, будет ли Китай

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 11:31
Bloomberg: Турция скоро проведет переговоры об окончании войны. Неясно, будет ли Китай - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

В Турции в ближайшее время должны пройти переговоры о будущем окончании войны России против Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах.

По словам источников, Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над обеспечением поддержки мирного саммита, который Украина хочет провести позднее в 2023 году.

Встреча запланирована на конец октября в Стамбуле — предыдущие такие переговоры прошли в Дании и Саудовской Аравии, участники обсудят идеи достижения "прочного мира" в Украине. 

Ожидается участие ограниченного числа чиновников, включая представителей США, однако Белый дом пока не определил, кто именно приедет от Вашингтона. Россию на саммит не пригласили. 

Издание пишет, что союзники Украины "очень хотят", чтобы Китай снова принял участие в переговорах, однако неясно, пришлет ли Пекин своего представителя. 

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Дмитрий Гриниченко
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КитайвойнапереговорыТурция
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