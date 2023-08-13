"Небольшая, но победа". ЕС доволен участием Китая на встрече в Джидде – CNN

В Европейском Союзе положительно приняли участие Китая на встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии, где обсуждались возможные пути для окончания российско-украинской войны, пишет CNN.

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Это расценили как небольшую, но победу.

"Мы не рассчитывали, что Китай полностью перейдет на позиции Запада, но то, что он поддержал эту встречу, станет большим разочарованием для России", – сказал американскому изданию высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.

"С нашей точки зрения Китай публично взаимодействует с Западом, разговаривает с украинцами и отстраняется от России. Мы это очень приветствуем", – добавил он. Подобным образом высказались многие другие источники издания в Европе.

Этот же собеседник признал, что в целом у Китая не так много интереса к прекращению войны. Едва ли не основной – это сохранение экономических контактов со странами Запада, прежде всего Европы.

"Они считают, что главный соперник – США – отвлекся, а Россия еще больше стала младшим партнером. Единственный недостаток, что это заставляет других думать о Китае", – сказал он.

Тесные связи между Россией и Китаем вынуждают европейские страны, особенно географически близкие к России, переосмысливать, какими должны быть отношения Европы с Китаем.

"Поддержка экономических связей усложняет оттягивание "ястребами" Европы от Китая. Мы подозреваем, что Джидда – это реакция на то, как Россия сблизила Европу с США. Китай почувствует, что ему нужно возобновить взаимодействие по Украине", – сказал другой собеседник издания.

В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма по поводу готовности Китая прилагать реальные усилия по прекращению войны.

"Нынешние действия Китая, очевидно, направлены на минимизацию ущерба с точки зрения пиара. КНР заняла выжидательную позицию и будет придерживаться ее, пока сможет. Посещение подобных встреч, особенно если в них не участвует Россия, очень хорошо вписывается в эту стратегию. Это делает хорошие заголовки для всех тех, кто все еще верит, довольно наивно, с моей точки зрения, что Китай может изменить ситуацию", – сказала CNN Алисия Бачульская, научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".

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