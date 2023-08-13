"Небольшая, но победа". ЕС доволен участием Китая на встрече в Джидде – CNN
В Европейском Союзе положительно приняли участие Китая на встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии, где обсуждались возможные пути для окончания российско-украинской войны, пишет CNN.
Это расценили как небольшую, но победу.
"Мы не рассчитывали, что Китай полностью перейдет на позиции Запада, но то, что он поддержал эту встречу, станет большим разочарованием для России", – сказал американскому изданию высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.
"С нашей точки зрения Китай публично взаимодействует с Западом, разговаривает с украинцами и отстраняется от России. Мы это очень приветствуем", – добавил он. Подобным образом высказались многие другие источники издания в Европе.
Этот же собеседник признал, что в целом у Китая не так много интереса к прекращению войны. Едва ли не основной – это сохранение экономических контактов со странами Запада, прежде всего Европы.
"Они считают, что главный соперник – США – отвлекся, а Россия еще больше стала младшим партнером. Единственный недостаток, что это заставляет других думать о Китае", – сказал он.
Тесные связи между Россией и Китаем вынуждают европейские страны, особенно географически близкие к России, переосмысливать, какими должны быть отношения Европы с Китаем.
"Поддержка экономических связей усложняет оттягивание "ястребами" Европы от Китая. Мы подозреваем, что Джидда – это реакция на то, как Россия сблизила Европу с США. Китай почувствует, что ему нужно возобновить взаимодействие по Украине", – сказал другой собеседник издания.
В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма по поводу готовности Китая прилагать реальные усилия по прекращению войны.
"Нынешние действия Китая, очевидно, направлены на минимизацию ущерба с точки зрения пиара. КНР заняла выжидательную позицию и будет придерживаться ее, пока сможет. Посещение подобных встреч, особенно если в них не участвует Россия, очень хорошо вписывается в эту стратегию. Это делает хорошие заголовки для всех тех, кто все еще верит, довольно наивно, с моей точки зрения, что Китай может изменить ситуацию", – сказала CNN Алисия Бачульская, научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям.
- 5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".
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