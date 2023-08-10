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Кулеба: Встреча в Джидде стала для Украины "прорывом" – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 21:03
Кулеба: Встреча в Джидде стала для Украины
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Украина "полностью удовлетворена" динамикой международного восприятия той версии окончания войны, которую предлагает Киев, и считает встречу в Джидде "прорывом" в этом направлении. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал Reuters

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"Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, потому что мы впервые собрали вместе страны, представляющие весь мир, а не только Европу и Северную Америку", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "если страна хочет быть в авангарде мировой политики, она должна стать частью таких координационных встреч".

Кулеба сказал, что за последние недели "резко увеличилось" количество стран, которые выразили заинтересованность в участии в таких совещаниях, какое прошло в Джидде, так как эти события закладывают важнейшую основу для будущих переговоров о формуле мира Украины.

Министр считает, что для Украины остается сложной задачей противодействие расширению российского влияния в Африке, где традиция связей с Москвой восходят к советским временам. Однако при этом Украина все равно стремится расширить круг стран, с которыми она налаживает сотрудничество. 

"В отличие от России, мы хотим инвестировать в Африку так, чтобы это было на  пользу и им, и нам, в то время как самая крупная инвестиция России в Африку — это (наемники террористической группировки) Вагнер, а это инвестиции в ущерб безопасности Африки", — сказал Кулеба.

  • 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • Саудовская Аравия считает, что переговоры в Джидде позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру".

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Сергей Бережной
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