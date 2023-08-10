Кулеба: Зустріч у Джидді стала для України "проривом" – Reuters

Україна "повністю задоволена" динамікою міжнародного сприйняття тієї версії закінчення війни, яку пропонує Київ, і вважає зустріч у Джидді "проривом" у цьому напрямі. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав Reuters.

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"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, тому що ми вперше зібрали разом країни, які представляють увесь світ, а не лише Європу та Північну Америку", – сказав міністр.

Він наголосив, що "якщо країна хоче бути в авангарді світової політики, вона має стати частиною таких координаційних зустрічей".

Кулеба сказав, що за останні тижні "різко збільшилася" кількість країн, які висловили зацікавленість в участі в таких нарадах, яка відбулася у Джидді, оскільки ці події закладають найважливішу основу для майбутніх переговорів щодо формули миру України.

Міністр вважає, що для України залишається складним завданням протидія розширенню російського впливу в Африці, де традиція зв'язків із Москвою сягає радянських часів. Однак Україна все одно прагне розширити коло країн, з якими вона налагоджує співпрацю.

"На відміну від Росії, ми хочемо інвестувати в Африку так, щоб це було на користь і їм, і нам, тоді як найбільша інвестиція Росії в Африку – це (найманці терористичного угруповання) Вагнер, а це інвестиції на шкоду безпеці Африки", – сказав Кулеба.

5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять до кінця року провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

Саудівська Аравія вважає, що переговори у Джидді дозволили "виробити спільну позицію, яка визначить шлях до миру".

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