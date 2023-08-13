"Невелика, але перемога". ЄС задоволений участю Китаю на зустрічі в Джидді – CNN

У Європейському Союзі позитивно сприйняли участь Китаю на зустрічі в місті Джидда у Саудівській Аравії, де обговорювались можливі шляхи для закінчення російсько-української війни, пише CNN.

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Це розцінили як невелику, але перемогу.

"Ми не розраховували, що Китай повністю перейде на позиції Заходу, але те, що він підтримав цю зустріч, стане великим розчаруванням для Росії", – сказав американському виданню високопоставлений чиновник Євросоюзу на умовах анонімності.

"З нашої точки зору, Китай публічно взаємодіє із Заходом, розмовляє з українцями та відсторонюється від Росії. Ми це дуже вітаємо", – додав він. Схожим чином висловилися багато інших джерел видання у Європі.

Цей же співрозмовник визнав, що загалом у Китаю не так багато інтересу до припинення війни. Чи не основний – це збереження економічних контактів з країнами Заходу, насамперед Європи.

"Вони вважають, що головний суперник – США – відволікся, а Росія ще більше стала молодшим партнером. Єдиний недолік, що це змушує інших думати про Китай", – сказав він.

Тісні зв'язки між Росією та Китаєм змушують європейські країни, особливо географічно близькі до РФ, переосмислювати те, якими мають бути відносини Європи з Китаєм.

"Підтримка економічних зв'язків ускладнює відтягування "яструбами" Європи від Китаю. Ми підозрюємо, що Джидда – це реакція на те, як Росія зблизила Європу зі США. Китай відчує, що йому потрібно відновити взаємодію щодо України", – сказав інший співрозмовник видання.

Водночас експерти застерігають від надмірного оптимізму з приводу готовності Китаю докладати реальні зусилля для припинення війни.

"Нинішні дії Китаю, очевидно, спрямовані на мінімізацію шкоди з точки зору піару. КНР зайняла вичікувальну позицію і дотримуватиметься її, поки зможе. Відвідування подібних зустрічей, особливо якщо в них не бере участі Росія, дуже добре вписується у цю стратегію. Це робить гарні заголовки для усіх тих, хто все ще вірить, доволі наївно, з моєї точки зору, що Китай може змінити ситуацію", – сказала CNN Алісія Бачульська, наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин.

5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала для України "проривом".

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