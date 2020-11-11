BMW неправильно обозначил Крым. В МИД напомнили, кому принадлежит полуостров
Компании ЕС должны придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма, подчеркнула первая замглавы МИД
На картах немецкого автоконцерна BMW для российских пользователей оккупированный Крым отмечается как "территория РФ". В Министерстве иностранных дел напомнили автопроизводителю, кому принадлежит Крым. Об этом говорится в сообщении первой замглавы МИД Эмине Джапаровой в Twitter.
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"Мы напоминаем BMW о резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает украинский статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляют в BMW, должны отражать тот факт, что Крым – это Украина. Компании ЕС должны придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам", – написала Джапарова.
- 10 ноября сообщалось, что Украина начала процесс введения санкций против Никарагуа, в связи с незаконным визитом посла этой страны в России в оккупированный Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе"консульского патента.
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