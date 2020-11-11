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BMW неправильно обозначил Крым. В МИД напомнили, кому принадлежит полуостров

11.11.2020, 21:51
BMW неправильно обозначил Крым. В МИД напомнили, кому принадлежит полуостров - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Компании ЕС должны придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма, подчеркнула первая замглавы МИД

На картах немецкого автоконцерна BMW для российских пользователей оккупированный Крым отмечается как "территория РФ". В Министерстве иностранных дел напомнили автопроизводителю, кому принадлежит Крым. Об этом говорится в сообщении первой замглавы МИД Эмине Джапаровой в Twitter.

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"Мы напоминаем BMW о резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает украинский статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляют в BMW, должны отражать тот факт, что Крым – это Украина. Компании ЕС должны придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам", – написала Джапарова.

  • 10 ноября сообщалось, что Украина начала процесс введения санкций против Никарагуа, в связи с незаконным визитом посла этой страны в России в оккупированный Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе"консульского патента.

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Наталия Медведева
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