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За нарушение суверенитета. Украина начала процесс введения санкции против Никарагуа – МИД

10.11.2020, 22:58
За нарушение суверенитета. Украина начала процесс введения санкции против Никарагуа – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Посол Никарагуа в России приехала в оккупированный Крым для вручения так называемому "почетному консулу" консульского патента

Украина начала процесс введения санкций против Никарагуа за действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, МИД выразило решительный протест в связи с незаконным визитом посла Никарагуа в России Альбы Асусена Торрес в оккупированный Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Это грубое нарушение законодательства Украины и международного права. МИД неоднократно предупреждало Никарагуа о недопустимости таких действий.

"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине", – говорится в заявлении МИД.

  • 28 августа Никарагуа назначило "почетного консула" во временно оккупированном Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. МИД направило ноту протеста в Манагуа и предупредило о санкциях.
Наталия Медведева
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