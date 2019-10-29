"Бодр и целеустремлен". Замглавы МВД встретился с Маркивым

Виталий Маркив (фото - Facebook, ifnotwar)

К защите осужденного итальянским судом на 24 года заключения нацгвардейца Виталия Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился еще и украинский защитник Александр Чебаненко. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко написал, что сегодня встретился с Маркивым. По его словам, нацгвардеец бодр и целеустремлен.

"Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, Маркив передал слова искренней благодарности своим побратимам - бойцам добровольческого батальона НГУ имени Генерала Кульчицкого, а также его добровольным защитникам - волонтерам в Украине, Италии и по всему миру.

"Он, как и мы, считает этот судебный процесс не юридическим актом, а сугубо политической, пиарно-пропагандистской расправой над украинским солдатом", - отметил Геращенко.

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24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

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