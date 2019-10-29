Дело Маркива. МВД хочет получить статус наблюдателя расследования

Арсен Аваков и Давиде Ла Чечилия (Фото: пресс-служба МВД)

Украинские следователи обратились в Италию с предложением предоставить им статус наблюдателей в расследовании дела осужденного итальянским судом на 24 года заключения нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что МВД ищет дополнительные доказательства непричастности Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккели.

Министр сообщил итальянскому послу, что расследованием гибели журналиста Рокелле занималась СБУ. Провести следствие по "горячим следам" помешали активные боевые действия в Славянске.

По словам Авакова, 15 октября 2019 года материалы дела передали украинской полиции. "Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал глава МВД.

Ла Чечилия пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Маркива.

Отмечается также, что замминистра внутренних дел Антон Геращенко проведет встречи с адвокатами Маркива и с самым гвардейцем.

Сообщается, что в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Маркива. Ведомство заявило о готовности оказать всестороннюю помощь.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

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