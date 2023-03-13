Боец подразделения "Спартан" НГУ рассказал, как разведчики деморализуют оккупантов в тылу

Военнослужащий разведывательной бригады "Спартан" Нацгвардии рассказал об операциях, которые приходилось выполнять в тылу врага.

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Военнослужащий служит в Нацгвардии три года. Сейчас он – разведчик. Работает в одной из боевых групп. В отсутствие командира возглавляет ее. Прошел ряд горячих точек, участвовал в освобождении Русской Лозовой Харьковской области.

Он рассказал, что в Русской Лозовой совместно с разведывательно-диверсионным подразделением ГУР МО "Кракен" проводили стабилизационные мероприятия. Населенный пункт был освобожден.

"Очень сложная ситуация была в Дементиевке. Там мы понесли определенные потери. Однако задача, которая была поставлена высшим руководством, была выполнена. Я эвакуировал оттуда за один день 17 раненых. К счастью, все выжили. Моя карьера как водителя там была завершена" – рассказал нацгвардеец.

По его словам, украинские бойцы делали так, чтобы даже в тылу враг не чувствовал себя безопасно.

"Мы устраивали засады по пути их перемещения оккупированной территорией, уничтожали живую силу и технику врага, разрушали пути сообщения в тылу", – сказал военный.

На Бахмутском направлении разведчики Нацгвардии "деморализуют россиян, уничтожая их в местах ротации личного состава, чтобы они видели, что в якобы безопасной зоне они теряют своих бойцов".

Подразделение, где воюет военнослужащий, кроме наземной разведки занимается аэроразведкой. Гвардейцы обнаруживают цели, передают координаты артиллеристам, а те их уничтожают.

"Когда противник отступил чуть дальше от Харькова, мы находили места, где дислоцировалась российская артиллерия. Совершали вылазки в тыл противника, минировали пути отхода врага. Когда его поджимали наши подразделения, он отступал и наталкивался на уже подготовленные нами "сюрпризы", – рассказал гвардеец, добавив, что в Бахмуте приходится чаще всего работать против пехоты.

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Вадим Ребрина

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