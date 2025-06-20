Боец Третьей штурмовой один пленил четырех российских солдат на передовой – видео
Боец Третьей штурмовой бригады с позывным Марик самостоятельно смог взять в плен четырех оккупантов на передовой. В видео он подробно рассказал, как ему это удалось.
По словам военного, группа оккупантов пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов. Украинские дроны обнаружили россиян и двоих ликвидировали сразу – другие скрылись в блиндаже.
Когда враг попытался двигаться дальше, на перехват вышел Марик.
"Нас здесь много, сдавайтесь", – сказал он.
После этого вражеские солдаты сдались в плен без боя, сложив оружие на землю и став на колени. Однако, по словам Марика, оккупанты были "сильно удивлены", когда увидели, что на самом деле украинский военный был один.
"В ролике также показано, как работает командно-наблюдательный пункт и группа БпЛА, а также – что на самом деле получают пленные: не издевательства, которых они боятся, а первую медицинскую помощь", – отметили в бригаде.
- 31 мая стало известно, что десантники ВСУ пленили 10 российских военных на Курском направлении.
- 19 июня сообщалось, что украинские защитники впервые взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона.