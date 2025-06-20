Боец Третьей штурмовой один пленил четырех российских солдат на передовой – видео

По словам военного, оккупанты сильно удивились, когда увидели только его

Бойцы Третьей штурмовой (Иллюстративное фото: t.me/ab3army)

Боец Третьей штурмовой бригады с позывным Марик самостоятельно смог взять в плен четырех оккупантов на передовой. В видео он подробно рассказал, как ему это удалось.

По словам военного, группа оккупантов пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов. Украинские дроны обнаружили россиян и двоих ликвидировали сразу – другие скрылись в блиндаже.

Когда враг попытался двигаться дальше, на перехват вышел Марик.

"Нас здесь много, сдавайтесь", – сказал он.

После этого вражеские солдаты сдались в плен без боя, сложив оружие на землю и став на колени. Однако, по словам Марика, оккупанты были "сильно удивлены", когда увидели, что на самом деле украинский военный был один.

"В ролике также показано, как работает командно-наблюдательный пункт и группа БпЛА, а также – что на самом деле получают пленные: не издевательства, которых они боятся, а первую медицинскую помощь", – отметили в бригаде.