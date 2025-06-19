Воины 414 отдельной бригады беспилотных систем с помощью FPV-дрона взяли в плен российского пехотинца. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Командир экипажа дрона 414 бригады "Птицы Мадяра" с позывным "Пейн" направлялся к своей цели, когда россиянин поднял руки.

"Пилот не стал ликвидировать оккупанта, а сопровождал его до наших позиций и передал в руки пехотинцев смежного подразделения", – сообщили военные.

В 414 бригаде уточнили, что это произошло 17 июня. Для подразделения "Птицы Мадяра" взятие в плен с помощью FPV-дрона произошло впервые.

29 мая Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали, как пленили группу россиян, один из которых расстрелял безоружных украинских бойцов в Курской области.