Украинские защитники впервые взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона
Воины 414 отдельной бригады беспилотных систем с помощью FPV-дрона взяли в плен российского пехотинца. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Командир экипажа дрона 414 бригады "Птицы Мадяра" с позывным "Пейн" направлялся к своей цели, когда россиянин поднял руки.
"Пилот не стал ликвидировать оккупанта, а сопровождал его до наших позиций и передал в руки пехотинцев смежного подразделения", – сообщили военные.
В 414 бригаде уточнили, что это произошло 17 июня. Для подразделения "Птицы Мадяра" взятие в плен с помощью FPV-дрона произошло впервые.
- 29 мая Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали, как пленили группу россиян, один из которых расстрелял безоружных украинских бойцов в Курской области.