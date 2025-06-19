Воїни 414 окремої бригади безпілотних систем за допомогою FPV-дрона взяли в полон російського піхотинця. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

Командир екіпажу дрона 414 бригади "Птахи Мадяра" з позивним "Пейн" прямував до своєї цілі, коли росіянин підняв руки.

"Пілот не став ліквідовувати окупанта, а супроводив його до наших позицій і передав у руки піхотинців суміжного підрозділу", – повідомили військові.

У 414 бригаді уточнили, що це сталася 17 червня. Для підрозділу "Птахи Мадяра" взяття в полон за допомогою FPV-дрона сталося вперше.

29 травня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України показали, як взяли в полон групу росіян, один із яких розстріляв беззбройних українських бійців у Курській області.