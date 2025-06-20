Боєць Третьої штурмової один полонив чотирьох російських солдатів на передовій – відео

За словами військового, окупанти сильно здивувалися, коли побачили тільки його

Бійці Третьої штурмової (Ілюстративне фото: t.me/ab3army)

Боєць Третьої штурмової бригади з позивним Марік самотужки зміг узяти в полон чотирьох окупантів на передовій. У відео він детально розповів, як йому це вдалося.

За словами військового, група окупантів намагалася закріпитися в посадці за допомогою квадроциклів. Українські дрони виявили росіян і двох ліквідували одразу – інші сховалися у бліндажі.

Коли ворог спробував рухатися далі, на перехоплення вийшов Марік.

"Нас тут багато, здавайтеся", – сказав він.

Після цього ворожі солдати здалися в полон без бою, склавши зброю на землю та ставши на коліна. Однак, за словами Маріка, окупанти були "сильно здивовані", коли побачили, що насправді український військовий був один.

"У ролику також показано, як працює командно-спостережний пункт і група БпЛА, а також – що насправді отримують полонені: не знущання, яких вони бояться, а першу медичну допомогу", – зазначили в бригаді.