Боевикам в Донецке раздают противогазы. Возможны провокации с химическими веществами – СБУ

По информации СБУ, во временно оккупированном Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.

"Существует вероятность провокации – подрыв промышленных емкостей с химическими веществами", – сообщила Служба безопасности Украины в телеграмме.

Как отмечается, в этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными", – подчеркнула СБУ.

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Ірина Петренко

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