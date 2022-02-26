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Боевикам в Донецке раздают противогазы. Возможны провокации с химическими веществами – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 14:51

По информации СБУ, во временно оккупированном Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.

"Существует вероятность провокации – подрыв промышленных емкостей с химическими веществами", – сообщила Служба безопасности Украины в телеграмме.

Как отмечается, в этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными", – подчеркнула СБУ.

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Ірина Петренко
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Служба безопасности Украины Донецк диверсанты
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