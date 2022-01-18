Боевики планируют обстрелять верующих завтра в Донецке — Центр стратегических коммуникаций

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, действующий при Минкультуры, сообщает о подготовке боевиками на Донбассе провокации — завтра, 19 января, в день Водокрещения, они якобы планируют обстрелять верующих на озере Кирпичном в Петровском районе оккупированного Донецка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В нападении боевики якобы собираются обвинить украинских военных, чтобы создать повод для эскалации.

По данным Центра, провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от озера.

"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", – говорится в сообщении.

Кроме того, считают в Центре, российские силы могут осуществить подрыв самой шахты вооружением, запрещенным минскими договоренностями. Эта провокация также может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий.

14 января в Белом доме заявили, что разведка США располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

Сегодня президент РФ Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". В ходе учений Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах.

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.