Боевики закрыли выезд абитуриентам для поступления в украинские вузы - Казанский

Террористы всячески мешают молодым людям, которые хотят поступить в университеты на подконтрольной Украине территории, покинуть ОРДЛО

Боевики на оккупированном Донбассе всячески препятствуют выезду молодежи для поступления в университеты на подконтрольной Украине территории. Об этом в Facebook написал переговорщик-представитель Донецка от ОРДЛО - блогер/журналист Денис Казанский.

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"Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в вузы на подконтрольную территорию", - написал Казанский, прикрепив скриншот сообщения.

Он рассказал, что на оккупированной территории проживает "много молодежи, которая хочет вырваться из резервации": "Для них поступление в украинский ВУЗ - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина".

По его словам, разрешение на пересечение линии разграничения выдает т.н. "межведомственный штаб ДНР", который выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории: "Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР".

"Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи", - резюмировал Казанский.

12 мая сообщалось, что возросло количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре.

количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре. 30 мая стало известно, что абитуриентам из-за границы или с временно оккупированных территорий не должны проходить обсервацию, если приехали для прохождения ВНО.

3 июля Рада разрешила выпускникам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.

Владислав Сердюк

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