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Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания - СМИ

Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания - СМИ - Фото
Раиса Богатырева (Фото: LIGA.net)
27.08.2019, 23:05

Завтра должно состояться заседание суда по избранию для экс-министра меры пресечения

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая сегодня вернулась в Украину, была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники. 

Уточняется, что задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке.

По информации источников, завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

Отмечается, что экс-министр прилетела, понимая, что могут быть проблемы, поскольку по одним документам ее розыск прекращен, по другим - нет.

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виктор янукович раиса богатырева
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