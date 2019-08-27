Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания - СМИ

Раиса Богатырева (Фото: LIGA.net)

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая сегодня вернулась в Украину, была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что задержанную поместили в изолятор на Косогорном переулке.

По информации источников, завтра состоится суд по избранию для Богатыревой меры пресечения.

Сообщается, что после задержания Богатыреву привезли в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

Отмечается, что экс-министр прилетела, понимая, что могут быть проблемы, поскольку по одним документам ее розыск прекращен, по другим - нет.