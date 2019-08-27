В киевском аэропорту задержали Богатыреву

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину. Она была задержана пограничниками и передана Нацполиции. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Бывшую чиновницу задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны).
"Касательно этого лица было выполнено поручение правоохранительных органов. После того, как ее обнаружили на паспортном контроле, ее передали сотрудникам полиции", - сказал представитель ГПСУ.
По его словам, Богатырева прибыла рейсом из Минска.