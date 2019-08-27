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В киевском аэропорту задержали Богатыреву

В киевском аэропорту задержали Богатыреву - Фото
Богатырева Раиса Фото: LIGA.net
27.08.2019, 19:55

На прошлой неделе Голосеевский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против Богатыревой

Бывшая министр здравоохранения из команды Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину. Она была задержана пограничниками и передана Нацполиции. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Бывшую чиновницу задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны).

"Касательно этого лица было выполнено поручение правоохранительных органов. После того, как ее обнаружили на паспортном контроле, ее передали сотрудникам полиции", - сказал представитель ГПСУ.

По его словам, Богатырева прибыла рейсом из Минска.

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виктор янукович Жуляны раиса богатырева
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