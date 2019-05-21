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21.05.2019, 14:10

Богдан: Первые кадровые указы Зеленского могут появиться сегодня

Богдан: Первые кадровые указы Зеленского могут появиться сегодня - Фото
Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Решение о том, кто возглавит Администрацию президента, пока не принято, сказал Андрей Богдан

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Решение о том, кто возглавит Администрацию президента Владимира Зеленского, пока не принято, первые кадровые указы могут появиться сегодня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил адвокат Андрей Богдан, который назвал себя советником Зеленского по юридическим вопросам.

"Такое решение (о назначении главы АП - ред.) на сегодняшний день не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером... Сейчас я советник по юридическим вопросам президента", - сказал он.

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Богдан напомнил, что, в случае его возможного трудоустройства, он обязан подать заявление о приостановке адвокатской деятельности.

"Зеленский считает, что на такую должность должен будет назначен человек из близкого окружения, которому он доверяет. О том, какое решение он примет, я на сегодняшний день сообщить не могу", - заявил Богдан.

Вчера Зеленский, произнеся инаугурационную речь, заявил о роспуске Верховной Рады, а также попросил парламент уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан
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