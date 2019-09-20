Богдан рассказал о реформе Нацгвардии

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальную гвардию могут разделить между двумя министерствами и президентом, заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в беседе с BBC News Украина.

"Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, которые принимают участие в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны и Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", - заявил Богдан.

По словам Богдана, министр внутренних дел Арсен Аваков недоволен законопроектом о переподчинении Нацгвардии президенту, который внес в Раду президент Владимир Зеленский.

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