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Пристайко сказал, почему Аваков остался на посту

Пристайко сказал, почему Аваков остался на посту - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 06:41

Министр иностранных дел отметил, что для президента "это решение не было простым"

Президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел благодаря его компетентности при проведении реформы полиции. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt на сайте посольства Украины в Германии.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства", - сказал Пристайко.

  • 28 августа Зеленский заявил, что решение, переназначать ли Авакова на должность министра внутренних дел, для него непростое.
  • 29 августа Верховная Рада оставила Авакову кресло главы МВД.
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арсен аваков вадим пристайко
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