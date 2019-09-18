Пристайко сказал, почему Аваков остался на посту

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел благодаря его компетентности при проведении реформы полиции. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt на сайте посольства Украины в Германии.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства", - сказал Пристайко.