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Богдан сказал, что придет на допрос в ГБР по своим заявлениям о Ермаке

11.09.2020, 17:56
Богдан сказал, что придет на допрос в ГБР по своим заявлениям о Ермаке - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава ОП опубликовал повестку на допрос. Он должен состояться в 11:00 14 сентября.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что придет на допрос в Госбюро расследований, который будет посвящен его заявлению о якобы тайных договоренностях между главой ОП Андреем Ермаком и Россией. Об этом Богдан написал в своем Telegram-канале.

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Богдан также опубликовал повестку на допрос. Он должен состояться в 11:00 14 сентября.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят) получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними", - написал Богдан.

Он предложил журналистам встретиться возле ГБР раньше, в 10:00.

  • 9 сентября в интервью Гордону Богдан заявил, что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и Россией, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб.
  • 10 сентября в ГБР заявили, что вызывают Богдана на допрос в качестве свидетеля по этому эпизоду. 
Вадим Ребрина
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