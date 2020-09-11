Богдан сказал, что придет на допрос в ГБР по своим заявлениям о Ермаке
11.09.2020, 17:56
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Экс-глава ОП опубликовал повестку на допрос. Он должен состояться в 11:00 14 сентября.
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что придет на допрос в Госбюро расследований, который будет посвящен его заявлению о якобы тайных договоренностях между главой ОП Андреем Ермаком и Россией. Об этом Богдан написал в своем Telegram-канале.
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Богдан также опубликовал повестку на допрос. Он должен состояться в 11:00 14 сентября.
"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят) получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними", - написал Богдан.
Он предложил журналистам встретиться возле ГБР раньше, в 10:00.
- 9 сентября в интервью Гордону Богдан заявил, что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и Россией, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб.
- 10 сентября в ГБР заявили, что вызывают Богдана на допрос в качестве свидетеля по этому эпизоду.
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