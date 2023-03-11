Бои на востоке. ВСУ обили множественные атаки на Бахмут, дали отпор на других направлениях

Россияне продолжают штурмовать Бахмут и пытаться наступать на других направлениях на востоке, но атаки оккупантов остаются безуспешными. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ сохраняет существенное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления. В течение суток россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, совершив артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Также россияне предприняли неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка (Харьковщина) и Спорное (Донецкая область). Понеся потери в живой силе и технике, оккупанты отступили на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении армия РФ не прекращает штурма города Бахмут, однако ВСУ дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне предприняли попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имели никакого успеха.

В Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает обороняться и активно обстреливать населенные пункты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, без существенных изменений. РФ сохраняет значительное военное присутствие в Белоруссии, однако без явного формирования наступательных группировок. Однако враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы.

6 марта на очередном заседании Ставки Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций.

Спикер ВСУ Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты потеряли 535 человек за минувшие сутки, обеспечение города сохраняется, раненых украинских воинов вывозят.

Оксана Житнюк

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