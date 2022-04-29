UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои в Мариуполе продолжаются, но Россия отводит часть войск – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 03:59
Бои в Мариуполе продолжаются, но Россия отводит часть войск – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Россия отводит часть своих войск из Мариуполя, но в городе продолжаются бои. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби в сводке о ходе войны в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На Донбассе в Украине продолжаются ожесточенные бои", – сказал представитель Пентагона.

Как отметил Кирби, часть российских войск уходит из Мариуполя на северо-запад, несмотря на то, что бои в черноморском порту продолжаются.

"Мы можем сообщить, что с начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков", – сказал спикер Пентагона, уточнив, что большая часть ударов была нанесена по Мариуполю и Донбассу.

Читайте также: Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие и заново раненые воины: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон Донбасс мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 