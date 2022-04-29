Бои в Мариуполе продолжаются, но Россия отводит часть войск – Пентагон
29.04.2022, 03:59
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)
Россия отводит часть своих войск из Мариуполя, но в городе продолжаются бои. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби в сводке о ходе войны в Украине.
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"На Донбассе в Украине продолжаются ожесточенные бои", – сказал представитель Пентагона.
Как отметил Кирби, часть российских войск уходит из Мариуполя на северо-запад, несмотря на то, что бои в черноморском порту продолжаются.
"Мы можем сообщить, что с начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков", – сказал спикер Пентагона, уточнив, что большая часть ударов была нанесена по Мариуполю и Донбассу.
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