Бойцы ГУР показали эксклюзивные кадры операции на Купянском направлении – видео

Разведчики сдерживают врага, чтобы тот не расширил плацдарм на правом берегу Оскола

Разведчики (Иллюстративное фото: ГУР)

Разведчики показали эксклюзивные кадры весенней операции на Купянском направлении. За время ее проведения уничтожены и поражены около 600 вражеских подземных укрытий, девять полевых складов БК и восемь переправ, сообщили в Главном управлении разведки.

Бойцы "Спецподразделения Тимура" проводят операцию, направленную на разрушение попыток российских оккупантов переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на ее правом берегу.

Среди уничтоженной во время весенней операции техники россиян – 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, три лодки, две артиллерийские установки и два танка. Также убиты и ранены 439 оккупантов, шесть захватчиков взяты в плен.

На кадрах, показанных разведчиками, содержатся ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура", среди которых: воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций; "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков; ликвидация оккупантов от мастеров FPV; эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда; работа водителей и боевых медиков в красной зоне.

Отмечается, что комплексную операцию осуществляют несколько подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура". Речь идет о Юнгере, РДК, Братстве, Nobod, Стугне, Химере, Paragon, БДК, Сибирском Батальоне, Аратте, 1514, Art Division, First Line, Raven Group.

Иллюстрация: ГУР МОУ