Бійці ГУР показали ексклюзивні кадри операції на Куп'янському напрямку – відео

Розвідники стримують ворога, щоб той не розширив плацдарм на правому березі Осколу

Розвідники (Ілюстративне фото: ГУР)

Розвідники показали ексклюзивні кадри весняної операції на Куп’янському напрямку. За час її проведення знищено та уражено близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів БК і вісім переправ, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" проводять операцію, яка спрямована на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через ріку Оскіл та розширити плацдарм на її правому березі.

Серед знищеної під час весняної операції техніки росіян – 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки. Також вбито та поранено 439 окупантів, шестеро загарбників узяті в полон.

На кадрах, які показали розвідники, містяться ключові епізоди бойової місії "Спецпідрозділу Тимура", серед яких: повітряний десант, штурм і зачистка ворожих позицій; "вогненні" кадри від артилеристів та мінометників; ліквідація окупантів від майстрів FPV; епізоди диверсій у тилу ворога: засідка, знищення, поповнення обмінного фонду; робота водіїв та бойових медиків у "червоній зоні".

Зазначається, що комплексну операцію здійснюють кілька підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура". Йдеться про Юнгер, РДК, Братство, Nobod, Стугна, Химера, Paragon, БДК, Сибірський Батальйон, Аратта, 1514, Art Division, First Line, Raven Group.

Ілюстрація: ГУР МОУ