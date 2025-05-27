Україна на 90% досягнула цілі контролювати Чорне море – розвідник Group13
Україна на 90% досягла своєї цілі повністю контролювати акваторію Чорного моря. Про це розповів командир підрозділу Головного управління розвідки Group13 із позивним Тринадцятий в інтерв'ю ТСН.
"Я думаю, що ми десь на відсотків 90 досягнули своєї цілі. Якщо ми говоримо про контроль саме Чорноморського флоту, про його скованість", – сказав Тринадцятий.
Стосовно контролю над ворожою авіацією, то Україна тільки на початку цього шляху, були зроблені відповідні кроки 31 грудня 2024 року та 2 травня 2025 року. Ймовірно, йдеться про атаки дроном Magura по російському гелікоптеру Мі-8 та літаку Су-30 в Чорному морі.
Представник ГУР зазначив, що важливо не втратити ці переваги. Тому робота та активність України в Чорному морі має бути постійною, щоб ворог не міг "перебудувати свою схему застосування".
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