Украина на 90% достигла цели иметь контроль в Черном море – разведчик Group13
Украина на 90% достигла своей цели полностью контролировать акваторию Черного моря. Об этом рассказал командир подразделения Главного управления разведки Group13 с позывным Тринадцатый в интервью ТСН.
"Я думаю, что мы где-то на процентов 90 достигли своей цели. Если мы говорим о контроле именно Черноморского флота, о его скованности", – сказал "Тринадцатый".
Что касается контроля над вражеской авиацией, то Украина только в начале этого пути, были сделаны соответствующие шаги 31 декабря 2024 года и 2 мая 2025 года. Вероятно, речь идет об атаках дроном Magura по российскому вертолю Ми-8 и самолету Су-30 в Черном море.
Представитель ГУР отметил, что важно не упустить эти преимущества. Поэтому работа и активность Украины в Черном море должна быть постоянной, чтобы враг не мог "перестроить свою схему применения".
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