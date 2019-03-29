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29.03.2019, 22:55

Более 135 000 полицейских: Аваков рассказал защите избирателей

Более 135 000 полицейских: Аваков рассказал защите избирателей - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД, сообщил министр

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Безопасность голосования на выборах 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысяч сотрудников МВД Украины. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД написал, что возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить два сотрудника полиции и один спасатель - в целом 78 000 полицейских и спасателей.

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По его словам, маршруты 3246 патрульных экипажей с 11 400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно. Для проведения следственных действий сформировано 1 127 следственно-оперативных групп, включающих 4 500 полицейских.

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции – 147 групп (223 человека) и ГСЧС - 71 группа (339 специалистов), включая кинологов и собак, и 107 радиохимических расчета (325 человек).

10 600 спасателей ГСЧС обеспечат дежурство 5084 пожарных и аварийно-спасательных групп. На пожарных постах будут дежурить 28 800 сотрудников.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы - 1700 человек. 326 групп, 1300 пограничников, дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов.

1,9 тысяч сотрудников Государственной миграционной службы по всей стране помогут оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией, если это будет возможно в рамках закона.

Также в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство 8 213 бойцов Нацгвардии и 3 600 полицейских.

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Теги: выборы-2019, мвд, арсен аваков
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