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Более 30% нардепов переболели или болеют COVID-19, турборежим замедлился – Разумков

24.12.2020, 18:39
Более 30% нардепов переболели или болеют COVID-19, турборежим замедлился – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Скриншот видео канала Рада)

Около 33% народных депутатов Верховной Рады переболели иkb в данный момент болеют COVID-19. Интенсивность работы ВР снизилась из-за эпидемии. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью каналу Рада.

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"Парламент, похоже, стал институцией, которая более всего переболела в этом государстве, потому что более 33% народных депутатов или переболели или болеют в данный момент COVID-19", – сказал Разумков.

По его словам, основная причина такого количества инфицирований среди нардепов – необходимость работать с избирателями.

Как отметил Разумков, "турборежим замедлен из-за COVID-19".

Он подчеркнул, что пандемия влияет не только на работу Верховной Рады, но и в целом на режим существования государства и мира.

Спикер парламента считает, что интенсивность работы нардепов уменьшилась только в том, что касается пленарных заседаний. В то же время заседания комитетов продолжаются.

  • За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 1 001 132 инфицированных/больных. 631 435 из них выздоровели, 17 395 – умерли.

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Наталия Медведева
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