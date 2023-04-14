UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более 80% раненых военных после лечения возвращаются в строй – академия медицины

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 14:59
Более 80% раненых военных после лечения возвращаются в строй – академия медицины - Фото
Виталий Цымбалюк (Фото: Military Media Center)

Более 80% раненых украинских военных после лечения возвращаются на службу. Об этом сообщил президент Национальной Академии медицинских наук Виталий Цымбалюк во время круглого стола "Инновации украинских медиков в спасении и реабилитации раненых военнослужащих", передает Military Media Center.

"Благодаря объединению усилий военной и гражданской систем здравоохранения – единому медицинскому пространству – на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", – сказал Цымбалюк.

По его информации, смертность на этапе эвакуации с поля боя снизилась до 1,35%.

Цымбалюк сообщил, что воинов с ранениями в сердце за 6-8 часов могут доставить в медицинские учреждения в Харькове, а через 12 часов – в Киев.

Читайте также: Медики извлекли гранату ВОГ из тела раненого бойца – фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война медицина раненые
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 