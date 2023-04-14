Более 80% раненых военных после лечения возвращаются в строй – академия медицины

Более 80% раненых украинских военных после лечения возвращаются на службу. Об этом сообщил президент Национальной Академии медицинских наук Виталий Цымбалюк во время круглого стола "Инновации украинских медиков в спасении и реабилитации раненых военнослужащих", передает Military Media Center.

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"Благодаря объединению усилий военной и гражданской систем здравоохранения – единому медицинскому пространству – на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", – сказал Цымбалюк.

По его информации, смертность на этапе эвакуации с поля боя снизилась до 1,35%.

Цымбалюк сообщил, что воинов с ранениями в сердце за 6-8 часов могут доставить в медицинские учреждения в Харькове, а через 12 часов – в Киев.

10 апреля в Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями.

11 апреля Верховная Рада сделала шаг к модернизации работы военно-врачебных комиссий и упрощению получения справки ранеными военными.

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Наталія Медведєва

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