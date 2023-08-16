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Более 8000 мирных жителей погибли в результате российской агрессии – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:09
Более 8000 мирных жителей погибли в результате российской агрессии – Нацполиция - Фото
Эксгумация тел жертв российских оккупантов в Изюме (Фото: ФБ Зеленского)

В результате российской агрессии в Украине погибли более 8000 мирных жителей. Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Калантай в ответе на запрос LIGA.net.

Как отмечается, в ГСУ обобщаются сведения о погибших гражданских лицах в результате вооруженной агрессии РФ.

"На сегодняшний день следственными подразделениями Национальной полиции Украины зафиксирована гибель более 8000 гражданских лиц", – говорится в ответе, датированном 16 августа 2023 года.

Уточняется, что в ГСУ не учитывается и не обобщается информация о количестве погибших и раненых гражданских лиц в результате подрыва на минах и получивших минно-взрывные травмы "из-за мин и взрывчатки в полях, на обочине дорог", а также не проводится учет и обобщение уничтоженной или поврежденной агротехники в результате ее подрыва на минах.

Наталья Медведева
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