Понад 8000 мирних жителів загинули внаслідок російської агресії – Нацполіція

Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8000 мирних жителів. Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай у відповіді на запит LIGA.net.

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Як зазначається, у ГСУ узагальнюються відомості про загиблих цивільних осіб внаслідок збройної агресії РФ.

"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", – йдеться у відповіді, датованій 16 серпня 2023 року.

Уточнюється, що у ГСУ не враховується й не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.

7 липня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія утримує у полоні понад 25 000 цивільних українців.

3 серпня в Офісі генерального прокурора заявили, що правоохоронці мають підтвердження 10 749 загиблих громадян за час великої війни РФ проти України.

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