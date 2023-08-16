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Понад 8000 мирних жителів загинули внаслідок російської агресії – Нацполіція

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 13:09
Понад 8000 мирних жителів загинули внаслідок російської агресії – Нацполіція - Фото
Ексгумація тіл жертв російських окупантів в Ізюмі (Фото: ФБ Зеленського)

Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8000 мирних жителів. Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Калантай у відповіді на запит LIGA.net.

Як зазначається, у ГСУ узагальнюються відомості про загиблих цивільних осіб внаслідок збройної агресії РФ.

"На сьогодні слідчими підрозділами Національної поліції України зафіксовано загибель понад 8000 цивільних осіб", – йдеться у відповіді, датованій 16 серпня 2023 року.

Уточнюється, що у ГСУ не враховується й не узагальнюється інформація про кількість загиблих та поранених цивільних осіб внаслідок підриву на мінах та осіб, які отримали мінно-вибухові травми "через міни та вибухівку в полях, на узбіччі доріг", а також не проводиться облік та узагальнення знищеної чи пошкодженої агротехніки внаслідок її підриву на мінах.

Наталія Медведєва, Андрій Заїка
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