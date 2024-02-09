Более 900 оккупантов, РСЗО и 24 артсистемы: Генштаб обновил потери российской армии
Силы обороны ликвидировали 910 российских оккупантов, уничтожили одну реактивную систему залпового огня, 22 бронемашины и 24 артиллерийские системы. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери россиян на 7 февраля 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 393 290 (+910);
→ танков – 6385 (+2);
→ боевых бронированных машин – 11 921 (+22);
→ артиллерийских систем – 9435 (+24);
→ РСЗО – 981 (+1);
→ средств ПВО – 666 (+0);
→ самолетов – 332 (+0);
→ вертолетов – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18);
→ крылатых ракет – 1881 (+1);
→ кораблей /катеров ‒ 24 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 551 (+38);
→ специальной техники – 1509 (+4).
- В ночь на 9 февраля российская армия нанесла удар 16-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по трем украинским регионам. Из них Воздушным силам и Силам обороны удалось уничтожить 10.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 9 февраля в результате ударов по меньшей мере пятью дронами произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине.
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