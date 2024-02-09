Понад 900 окупантів, РСЗВ та 24 артсистеми: Генштаб оновив втрати російської армії
Сили оборони ліквідували 910 російських окупантів, знищили одну реактивну систему залпового вогню, 22 бронемашини та 24 артилерійські системи. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати росіян на 7 лютого 2024 року орієнтовно склали:
→ особового складу ‒ близько 393 290 (+910);
→ танків ‒ 6385 (+2);
→ бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22);
→ артилерійських систем – 9435 (+24);
→ РСЗВ – 981 (+1);
→ засобів ППО ‒ 666 (+0);
→ літаків – 332 (+0);
→ гелікоптерів – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18);
→ крилатих ракет ‒ 1881 (+1);
→ кораблів /катерів ‒ 24 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38);
→ спеціальної техніки ‒ 1509 (+4).
- У ніч проти 9 лютого російська армія завдала удару 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по трьох українських регіонах. З них Повітряним силам та Силам оборони вдалося знищити 10.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 9 лютого внаслідок ударів щонайменше п'ятьма дронами, відбулося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді.
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