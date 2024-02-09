ЗСУ: За добу – 65 боєзіткнень. РФ найбільше штурмує Авдіївський та Мар'їнський напрямки – карта

За минулу добу відбулося 19 бойових зіткнень в районі Авдіївки та ще 16 – на Мар'їнському напрямку

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Новомихайлівки, Георгіївки, Первомайського та Невельського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. З них найбільше, 19, – в районі Авдіївки. Ще 16 атак було відбито на Мар'їнському напрямку, неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Скриншот: Deepstate

Також ще сім атак відбили Сили оборони біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили п'ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Скриншот: Deepstate

На Лиманському напрямку Збройні Сили України відбили чотири атаки противника біля Тернова Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито теж чотири атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Скриншот: Deepstate

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Скриншот: Deepstate

На Херсонському напрямку українські воїни і далі утримують позиції та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив дві марні штурмові дії.

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники завдали ударів по двох складах боєприпасів, двох артилерійських засобах та одному логістичному хабу противника.

8 лютого російська армія в ніч проти 8 лютого здійснила атаку на місто Селидове Покровського району Донецької області. Внаслідок цього одна людина загинула, є постраждалі, серед яких дитина. Обласне управління прокуратури уточнило, що окупанти обстріляли місто сім разів.

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