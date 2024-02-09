ВСУ: За сутки – 65 боев. РФ штурмует Авдеевское и Марьинское направления – карта

За прошедшие сутки произошло 19 боевых столкновений в районе Авдеевки и еще 16 – на Марьинском направлении.

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские оккупанты наступают в районах Авдеевки, Новомихайловки, Георгиевки Первомайского и Невельского. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Из них больше всего, 19 – в районе Авдеевки. Еще 16 атак было отбито на Марьинском направлении, недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Скриншот: Deepstate

Также еще семь атак отбили Силы обороны возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Купянском направлении украинские военные отбили пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Скриншот: Deepstate

На Лиманском направлении Вооруженные Силы Украины отразили четыре атаки противника у Тернова Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены также четыре атаки противника вблизи Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Скриншот: Deepstate

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Скриншот: Deepstate

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил два бесполезных штурмовых действия.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетчики нанесли удары по двум складам боеприпасов, двум артиллерийским средствам и одному логистическому хабу противника.

8 февраля русская армия в ночь на 8 февраля совершила атаку на город Селидово Покровского района Донецкой области. В результате один человек погиб, есть пострадавшие, среди которых ребенок. Областное управление прокуратуры уточнило, что кафиры обстреляли город семь раз.

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