Уночі ППО збила 10 "шахедів": під ударом було три області, на Харківщині загоряння

На Харківщині постраждав цивільний охоронець, йому надали медичну допомогу на місці

Харківщина (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 9 лютого російська армія завдала удару 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по трьох українських регіонах. З них Повітряним силам та Силам оборони вдалося знищити 10, повідомили у ПС Збройних Сил України. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 9 лютого внаслідок ударів щонайменше п'ятьма дронами, відбулося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді.

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Ворожі безпілотники збивали у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Крім цього, на Харківщині постраждав цивільний охоронець, йому надали медичну допомогу на місці. Також внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.

Харківщина (Фото: Олег Синєгубов)

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про "прильоти" через ворожу повітряну атаку.

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