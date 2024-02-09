Ночью ПВО сбила 10 "шахедов": под ударом было три региона, в Харьковской области пожар

Харьковская область (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 9 февраля российская армия нанесла удар 16-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по трем украинским регионам. Из них Воздушным силам и Силам обороны удалось уничтожить 10, сообщили в ВС Вооруженных Сил Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 9 февраля в результате ударов по меньшей мере пятью дронами, произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине.

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Вражеские беспилотники сбивали в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Кроме этого, в Харьковской области пострадал гражданский мужчина-охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте. Также в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

Харьковская область (Фото: Олег Синегубов)

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.

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