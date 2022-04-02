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Болгария высылает еще одного российского дипломата

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 18:03
Болгария высылает еще одного российского дипломата - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

МИД Болгарии передало России ноту об объявлении одного из дипломатических сотрудников  РФ персоной нон грата. Ему предложено покинуть страну в течение трех суток.

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В уведомлении на сайте МИД Болгарии сказано, что генеральная прокуратура проинформировала министерство о "нерегламентированной разведывательной деятельности" дипломатического сотрудника посольства России в Софии.

Сообщается, что попавшее в поле зрения прокуратуры должностное лицо вело на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Имя российского разведчика не разглашается, однако агентство Anadolu сообщает, что речь идет о первом секретаре посольства и что за деятельностью российского дипломата следило Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

Сергей Бережной
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