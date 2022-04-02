Болгария высылает еще одного российского дипломата

МИД Болгарии передало России ноту об объявлении одного из дипломатических сотрудников РФ персоной нон грата. Ему предложено покинуть страну в течение трех суток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В уведомлении на сайте МИД Болгарии сказано, что генеральная прокуратура проинформировала министерство о "нерегламентированной разведывательной деятельности" дипломатического сотрудника посольства России в Софии.

Сообщается, что попавшее в поле зрения прокуратуры должностное лицо вело на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Имя российского разведчика не разглашается, однако агентство Anadolu сообщает, что речь идет о первом секретаре посольства и что за деятельностью российского дипломата следило Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.