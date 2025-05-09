Болгарский евродепутат: Европа должна включить Украину в европейскую оборонную систему

Радан Канев (Фото: facebook.com/ZaRadanKanev)

Европа должна быть способна обеспечить собственную оборону, в частности интегрировав Украину в единую европейскую оборонную систему. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net в кулуарах 17-го ежегодного Киевского форума безопасности сказал член Европейского парламента от Болгарии Радан Канев.

По словам депутата, основной тенденцией в европейской оборонной политике является понимание того, что Европа должна быть способна защитить себя. Однако, по его мнению, без интеграции Украины в этот оборонный контекст европейская политика не будет полноценной.

"Я не вижу достаточного понимания на уровне европейской политики, что все это бессмысленно, если Украина не будет интегрирована в европейскую оборонную систему. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем создать оборонный союз, который нам необходим в Европе", – подчеркнул он.

Канев также выразил опасения по поводу непредсказуемости внешней политики США, в частности во времена администрации Дональда Трампа.

"Ситуация меняется очень быстро. Несколько слишком быстро из-за непредсказуемого поведения нынешней американской администрации. Я ожидаю, что это поведение останется непредсказуемым в ближайшее время. Поэтому я не надеюсь на стабильные изменения, конечно, со стороны администрации Трампа", – отметил он.

Канев также отметил важность европейских гарантий безопасности для Украины, поскольку он не считает, что такую стабильность обеспечат США в ближайшем будущем.

"Я надеюсь, что мы поймем, что гарантии безопасности для Украины должны поступать из Европы, потому что мы никогда не будем иметь в ближайшее время стабильную американскую безопасность", – подытожил политик.

26 апреля стало известно, что США неофициально согласились предоставить гарантии безопасности европейским странам, планирующим отправить своих военных в Украину для сдерживания России после прекращения огня. Речь идет о разведывательной и материально-технической помощи.

30 апреля Эстония заявила, что готова внести вклад в "коалицию желающих", предоставив Украине боевое подразделение и офицеров для сдерживания России.