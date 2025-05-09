Союз с Украиной сейчас является вопросом безопасности Болгарии – депутат Европарламента

Радан Канев (Фото: x.com/rmkanev)

Поддержка Украины со стороны Болгарии и сотрудничество в оборонном секторе являются важными вопросами безопасности самой страны Евросоюза. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net в кулуарах 17-го ежегодного Киевского форума безопасности рассказал член Европейского парламента от Болгарии Радан Канев.

По словам болгарского политика, страна "очень уязвима" к угрозам безопасности в "крайне нестабильном" мире. Он считает, что такая ситуация останется и в течение следующего десятилетия.

"И в такой ситуации иметь очень крепкий союз и тесные отношения с тем, кто кажется сильнейшей европейской армией на данный момент, – украинской – вопрос нашей собственной безопасности. Я не уверен, что большинство болгарских политиков действительно воспринимают это именно так, но я пытаюсь убедить, насколько могу", – отметил он.

По словам Канева, в прошлом в Болгарии были "сильные пророссийские настроения", и это определенное историческое явление. Но после начала полномасштабной войны России против Украины в болгарском обществе произошли изменения взглядов.

"Но теперь, если мы посмотрим на то, как болгары воспринимали Владимира Путина: очень положительно 10 лет назад и в большинстве своем негативно сейчас. Это показывает определенную эволюцию в болгарском общественном мнении", – резюмировал политик.