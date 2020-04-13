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Большинство киевлян поддержало закрытие метро - опрос Рейтинга

Большинство киевлян поддержало закрытие метро - опрос Рейтинга - Фото
Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.04.2020, 10:11

92% киевлян поддержали обязательное ношение масок, 71% одобрили закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках

Большинство киевлян поддерживает карантинные меры, введенные правительством. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг в начале апреля.

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Требование обязательно носить маски в общественных местах поддержали подавляющее большинство опрошенных, 92%. Против - только 7%.

Закрытие метро на время карантина поддерживают 71% киевлян, не поддерживают - 21%.

Наименьшей популярностью пользуется запрет на посещение парков, лесополос и прибрежных зон, но и он получил высокую поддержку: его одобряют 65%, против - 31%.

Поддержка мер карантина в Киеве (Фото - Группа Рейтинг)

Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория - киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

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Денис Юдин
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